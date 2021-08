Palmeiras se torna o 6º clube com mais vitórias na história da Libertadores; veja o top 10

Torcedores de poucos clubes podem dizer que conhecem o sabor de uma vitória na Libertadores melhor do que o palmeirense. Para ser mais exato, apenas as torcidas de cinco times podem fazer essa afirmação. Isso porque, com os 3 a 0 sobre o São Paulo, o Palmeiras se tornou a 6ª equipe com mais triunfos na história da competição sul-americana, empatando com o Cerro Porteño, do Paraguai.

Atual campeão, o Alviverde está em sua 21ª participação na Libertadores, já tendo levantado a taça duas vezes - 1999 e 2020. No histórico geral, são 116 triunfos em 207 jogos, com 37 empates e 54 derrotas. O Cerro, que também ganhou 116 vezes, já entrou em campo em 317 confrontos - foi eliminado este ano pelo Fluminense nas oitavas de final.

Entre os brasileiros, o Palmeiras lidera com folga. O segundo time com mais vitórias é o Grêmio, com 108, seguido pelo São Paulo, com 96. Nenhuma das equipes, no entanto, segue na disputa nesta temporada. Veja o top 10 geral:

TIMES COM MAIS VITÓRIAS NA HISTÓRIA DA LIBERTADORES

1º - River Plate-ARG - 181 em 372 jogos

2º - Nacional-URU - 170 em 401 jogos

3º - Peñarol-URU - 164 em 369 jogos

4º - Boca Juniors-ARG - 162 em 308 jogos

​5º - Olimpia-PAR - 123 em 319 jogos

6º - Palmeiras-BRA - 116 em 207 jogos

Cerro Porteño-PAR - 116 em 317 jogos

8º - Grêmio-BRA - 108 em 207 jogos

9º - São Paulo-BRA - 96 em 199 jogos

10º - Cruzeiro-BRA - 95 em 166 jogos

Colo-Colo-CHI - 95 em 241 jogos