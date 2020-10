Onde assistir aos jogos de São Paulo, Vasco, e Bahia na Sul-Americana?

A segunda fase da Copa Sul-Americana começa hoje, quarta-feira (28), para os times brasileiros. São Paulo, Vasco e Bahia entram em campo nesse meio de semana, mas até o momento, os torcedores que quiserem assistir às partidas terão que contar com uma TV por assinatura.

A expectativa da Conmebol era fechar com alguma emissora de TV aberta para a transmissão dos jogos, mas, até a noite da última terça terça-feira, nenhum acordo foi feito. A entidade ainda tenta um contrato para as fases seguintes da competição. A informação é do site "UOL".

A entrada do São Paulo nessa fase da Sul-Americana animou SBT e RedeTV!, no entanto, burocracias contratuais travaram a negociação. Vale lembrar que esse é o último ano da competição nesse formato atual. A partir da próxima temporada, o torneio contará com uma fase de grupos, similar ao modelo da Libertadores, garantindo pelo menos seis jogos dos times brasileiros.

Por enquanto, a Conmebol TV, canal da organização disponível para assinantes da Net/Claro e Sky, é o único meio para assistir aos times brasileiros no segundo maior torneio de clubes da América do Sul.

Nesta quarta, o São Paulo enfrenta o Lanús (ARG), jogando fora de casa, às 19h15. O Vasco recebe o Caracas (VEN), às 21h30, em São Januário. Na quinta-feira (29), Melgar (PER) e Bahia fecham a semana dos brasileiros na Sul-Americana, às 21h30, no Estádio Melgar.