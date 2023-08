Oitavas de final da Copa do Mundo: veja as seleções classificadas e os dias dos jogos

Com o fim da fase de grupos na Copa do Mundo, agora as equipes classificadas se enfrentarão nas oitavas de final, próxima etapa do Mundial feminino deste ano. Ao todo, estão classificadas oito times da Europa, um da América do Sul, um da América do Norte, um da América Central, um da Ásia, três da África e um da Oceania.

As oitavas de final começam com um jogo no sábado, às 23h, em Sydney. Se enfrentarão no mata-mata a Holanda, de Andries Jonker, e a África do Sul, comandada por Desiree Ellis.

Quais equipes estão nas oitavas de final da Copa?

Grupo A: Suíça e Noruega;

Grupo B: Austrália e Nigéria;

Grupo C: Japão e Espanha;

Grupo D: Inglaterra e Dinamarca;

Grupo E: Holanda e Estados Unidos;

Grupo F: França e Jamaica;

Grupo G: Suécia e África do Sul;

Grupo H: Colômbia e Marrocos.

Quais os dias dos jogos nas oitavas de final da Copa?

Suíça x Espanha – 05/08 - 2 horas;

Holanda x África do Sul – 05/08 - 23 horas;

Japão x Noruega - 05/08 - 5 horas;

Suécia x Estados Unidos – 06/08 - 6 horas;

Austrália x Dinamarca – 07/08 - 7h30;

França x Marrocos – 08/08 - 8 horas;

Inglaterra x Nigéria – 07/08 - 4h30;

Colômbia x Jamaica – 08/08 - 05 horas;

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do coordenador do Núcleo de Esportes de OLiberal.com, Pedro Cruz)