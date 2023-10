Nove seleções estão classificadas para a Eurocopa 2024; veja quais são

futebol

Eleição no Remo: Fábio Bentes pede impugnação da chapa de Magnata; sentença sai na quinta-feira (19)

O atual presidente do Remo, Fábio Bentes, entrou com documento pedindo a impugnação da chapa do candidato Marco Antônio Pina, o Magnata, alegando irregularidade no cargo de conselheiro do clube