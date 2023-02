Nice, time francês, denuncia gravação de filmes pornográficos durante partidas

A diretoria do clube de futebol francês OGC Nice, apresentou denúncia à polícia após filmes pornográficos amadores serem filmados nos banheiros do estádio do clube, o Allianz Riviera. A gravação teria ocorrido durante a partida do Nice contra o Lille, em 29 de janeiro, onde os donos da casa ganharam por 1x0.

A queixa apresentada pelo clube seria por “violação de imagem”. Outra denúncia também foi apresentada pela empresa responsável por operar o estádio, a Nice Eco Stadium, por “associar a imagem do estádio a atividades pornográficas”, segundo o porta-voz da empresa.

No vídeo, mulher aborda torcedores do Nice (Reprodução / Twitter)

O clube foi alertado por vários torcedores sobre a existência do vídeo por meio das redes sociais. No vídeo é possível ver uma mulher abordando torcedores para levá-los ao banheiro e gravar a cena, o primeiro torcedor abordado recusa, mas o segundo acaba aceitando participar da filmagem.

O estádio Allianz Riviera tem capacidade para 36 mil pessoas e foi construído para a Eurocopa de 2016. Atualmente, além do Nice, também é casa da equipe de rugby Toulon.