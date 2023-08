Neymar entrega pedido de transferência e quer sair do PSG ainda nesta janela, diz jornal

Neymar expressou seu desejo de deixar o Paris Saint-Germain (PSG) durante a atual janela de transferências, conforme reportagem do jornal francês "L'Équipe". O astro teria comunicado ao clube sua intenção de buscar novos horizontes a partir da temporada 2023/24. Embora a imprensa espanhola indique que o brasileiro dê preferência ao retorno ao Barcelona, a viabilidade da contratação ainda gera incertezas, sendo questionada pelo treinador catalão, Xavi Hernández.

Segundo a publicação, Neymar manteve uma reunião com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, no último domingo, no qual revelou seu imediato desejo de saída. O jogador tem em vista a possibilidade de regressar ao Barcelona, especialmente após a recente venda de Dembelé pelo clube catalão ao próprio PSG.

No decorrer do último fim de semana, Neymar e seu pai compartilharam imagens nas redes sociais junto ao empresário israelense Pini Zahavi. Foi Zahavi quem desempenhou um papel central na negociação que conduziu a transferência de Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain em 2017. O influente agente desempenhou um papel crucial na maior transação da história do futebol.

Com um contrato válido com o Paris Saint-Germain até junho de 2027, Neymar, no entanto, enfrenta certa falta de empatia por parte de grande parte da torcida francesa, que chegou a manifestar seu descontentamento na temporada anterior, chegando inclusive a realizar protestos diante da residência do jogador.

Neymar enfrentou um período de mais de cinco meses afastado dos gramados devido a uma séria lesão no tornozelo direito. O jogador passou por cirurgia em março, perdendo o restante da temporada 2022/23. No entanto, ao fazer seu retorno na última quinta-feira, demonstrou sua presença marcando dois gols e fornecendo uma assistência em um amistoso contra o Jeonbuk, time da Coreia do Sul.