Moto Club x Botafogo: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

A chave virou. A bola vai rolar pela Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, Moto Club e Botafogo se enfrentam pela primeira fase da competição, no Estádio Castelão, em São Luís do Maranhão, às 21h30. Por ser melhor colocado no ranking da CBF, o Alvinegro tem a vantagem do empate para se classificar.

Para a partida, Marcelo Chamusca vive um dilema: o treinador ainda não sabe se escalará Bruno Nazário, que tem negociações avançadas com o América-MG. Se o meio-campista entrar em campo, não poderá representar o Coelho na competição nacional pelo restante do torneio.

Pelo lado do Moto Club, o treinador Marcinho Guerreiro conta com a maioria dos reforços que vieram na janela de transferências e colocará um time experiente em campo.

FICHA TÉCNICAMoto Club x Botafogo

Data e horário: 10/03/2021, às 21h30Local: Castelão, em São Luís (MA)Árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR)Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)Onde assistir: SporTV e tempo real do LANCE!

MOTO CLUB (Técnico: Marcinho Guerreiro)​Joanderson; Diego Renan, Wanderson, Alisson, Vinícius Paiva; Recife, Victor Manoel, Cleitinho; Luiz Guilherme, Jerinha, Raí.

BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)​Diego Loureiro; Jonathan, Marcelo Benevenuto, Kanu, Guilherme Santos; Luiz Otávio, Pedro Castro; Warley, Bruno Nazário (Marcinho), Ronald (Ênio); Matheus Babi.

Desfalques: Gatito Fernández, Hugo, Rafael Forster, Romildo, Kevin e Diego Cavalieri (lesionados)

Palpites: na redação do LANCE!, 80% das pessoas votaram na classificação do Botafogo, enquanto 20% acreditam que o Moto Club será o vencedor.