Mirassol x Santos: veja onde assistir e o horário do jogo de hoje (17/02) pelo Campeonato Paulista

As equipes Mirassol x Santos entram em campo às 19h (horário de Brasília) desta quinta-feira (17/02) para disputar o Campeonato Paulista. O duelo acontecerá no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

VEJA MAIS

Onde assistir Mirassol x Santos ao vivo?

A partida Mirassol x Santos pode ser assistida ao vivo pelos serviços de streaming Premiere e Paulistão Play, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Mirassol x Santos chegam para o jogo?

O Mirassol está no último lugar do Grupo C do Campeonato Paulista e acumula 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 10 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já o Santos ocupa a 2° colocação do Grupo D e registra um total de 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 6 gols marcados e 5 sofridos.

Possíveis escalações

Mirassol: Darley; Ivan, Thalisson Kelven, Lucão e Pará; Luís Oyama, Neto Moura e Rafael Silva (Claudinho); Fabrício Daniel, Negueba e Zeca. Técnico: Eduardo Baptista.

Santos: João Paulo; Madson, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Vinicius Balieiro (Camacho), Felipe Jonatan (Vinicius Zanocelo), Marcos Guilherme e Lucas Braga; Ângelo e Marcos Leonardo. Técnico: Fabio Carille.

Ficha técnica

Mirassol x Santos

Campeonato Paulista

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

Data/Horário: 17 de fevereiro de 2022, às 19h