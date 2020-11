Messi marca golaço, homenageia Maradona e Barcelona goleia Osasuna no Campeonato Espanhol

O domingo foi de homenagens a Diego Armando Maradona no Camp Nou. O Barcelona goleou o Osasuna por 4 a 0 e somou pontos importantes em sua recuperação no Campeonato Espanhol. Coutinho, Griezmann, Braithwaite e Messi, com um golaço, marcaram os gols da vitória do time catalão.

CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO ESPANHOL Com o resultado, o Barcelona chegou aos 14 pontos e pulou para sétima posição no Campeonato Espanhol. A equipe de Messi volta aos gramados no próximo sábado, fora de casa, às 17h, diante do Cádiz.

O JOGO O Barcelona começou a partida em uma intensidade muito alta, pressionando a saída de bola do Osasuna. Logo aos dez minutos, a primeira grande oportunidade. Messi lançou Griezmann na ponta esquerda. O camisa 7 passou pelo goleiro e cruzou para Coutinho. O brasileiro chutou cruzado, mas o zagueiro Unai García tirou em cima da linha.

A pressão era grande, mas a bola só balançou as redes aos 30 minutos, Messi novamente acionou Griezmann, que fez boa jogada na esquerda e cruzou para Coutinho chegar batendo. Herrera fez ótima defesa e, em cima da linha, no rebote, Braithwaite ganhou bate rebate com o goleiro e empurra a bola para o gol.

Após o gol, o Barcelona diminuiu a intensidade, mas, mesmo assim, ampliou o placar. Aos 40, Jordi Alba chegou na linha de fundo, cruzou na área e a zaga do Osasuna afastou de cabeça. Griezmann aproveitou o rebote, de fora da área, sem deixar a bola cair, e emendou uma bomba para fazer um golaço para o Barça.

Na volta para segunda etapa, o Barcelona continuou dominando o jogo. Logo aos 11, Griezmann roubou a bola na entrada da área e tocou para Coutinho. No bate rebate na área, abola sobra novamente nos pés de Griezmann, que rolou para Coutinho mandar para o fundo do gol e fazer 3 a 0 para o Barcelona.

Aos 27, um lance de gênio dedicado a outro gênio. Messi fez linda jogada individual, ao seu estilo, carregou a bola e soltou uma bomba no ângulo do goleiro. Golaço. Na comemoração, Messi tirou a camisa e exibiu uma camisa 10 do Newell's Old Boys, time que o revelou e que Maradona jogou no começo da década de 90. Com o golaço, o Barcelona fechou com chave de ouro a goleada e iniciou sua recuperação na La Liga.