Messi desencanta, e PSG vence o Manchester City pela Champions

Vitória parisiense. E com marca especial. Nesta terça-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League, o PSG bateu o Manchester City por 2 a 0 no Parque dos Príncipes e conquistou seu primeiro triunfo no torneio. Os gols foram de Gueye e Messi, o primeiro do argentino no clube francês.

Não precisou de muito e o PSG logo abriu o placar. Aos oito minutos, Mbappé foi na linha de fundo pela direita, tocou para trás e Neymar tentou bater de primeira, mas furou. A bola sobrou nos pés de Gana Gueye, que dominou e chutou forte para marcar seu quarto gol na temporada.

Pressão inglesa

Depois do gol francês, o Manchester City não se abateu e passou a controlar a partida. Com muitas trocas de passe, os comandados de Guardiola criaram boas chances. A melhor delas foi após cruzamento de trivela de De Bruyne e cabeçada de Sterling na trave. No rebote, sem goleiro, Bernardo Silva perdeu dentro da pequena área.

O primeiro de Messi

Em seu quarto jogo pelo Paris Saint-Germain, Lionel Messi enfim marcou seu primeiro gol com a camisa do clube francês. Aos 29 minutos do segundo tempo, em contra-ataque pela direita, o argentino arrancou, tabelou com Mbappé na entrada da área e bateu com categoria para vencer Ederson.

Situação

Com o resultado, o Grupo A da Champions League fica embolado na briga pelas primeiras colocações. Depois de empatar na estreia, o PSG agora lidera a chave com quatro pontos. O Manchester City, por sua vez, cai para a terceira posição.

Sequência

​​A Champions League agora terá uma pausa de três semanas e só voltará a ser disputada na segunda metade de outubro. No dia 19, o Paris Saint-Germain recebe o RB Leipzig, da Alemanha, enquanto o Manchester City visita o Club Brugge, da Bélgica.