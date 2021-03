Marcos Braz revela necessidade de o Flamengo vender 'titular absoluto'

O Flamengo levou quatro títulos na temporada 2020, que se encerrou na última semana com o octacampeonato brasileiro. Mas é provável que o elenco rubro-negro tenha que perder uma peça da equipe titular em 2021. Quem indicou a real possibilidade foi Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube.

- A nossa estimativa é de perder um jogador. Desse tamanho, de titular absoluto. A nossa análise é pra que aconteça somente isso em relação a um jogador. Evidente que a gente vai trabalhar pra que isso não aconteça, nem que esse "um" saia daqui. Mas a gente tem números para serem alcançados - falou Braz, em entrevista ao "Canal Rica Perrone", no YouTube.

Marcos Braz também indicou que será necessário negociar atletas que não estejam atuando com frequência sob o comando de Rogério Ceni.

Para a temporada 2021, iniciada oficialmente com o jogo diante do Nova Iguaçu, na última terça (vitória por 1 a 0, no Maracanã, pela 1ª rodada da Taça Guanabara), o Rubro-Negro contratou Bruno Viana, por empréstimo (junto ao Braga-POR). O VP não descartou nova contratações sem precisar "gastar tantos recursos".

- É continuar o trabalho com inteligência, pois a gente vai ter que usar a imaginação para reforçar ainda mais o elenco do Flamengo. Conseguimos trazer o Bruno Viana, um zagueiro que a gente deposita confiança nele pelo potencial que tem, pela musculatura ainda maior ao elenco do Flamengo. Vamos seguir no mercado para poder fazer as melhores contratações possíveis para não gastar tantos recursos - externou Marcos Braz, em conversa com a "Rádio Tupi".

Rafinha é um jogador que a diretoria do Fla estava otimista para recrutá-lo novamente, agora que o lateral-direito está sem clube (após rápida passagem pelo Olympiacos-GRE). No entanto, as conversas esfriaram nos últimos dias, e, por ora, não há iminência da oficialização do retorno.