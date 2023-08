Mangueirão fecha por um mês para reparos, visando jogo da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias

O Mangueirão está temporariamente fechado. Após a confirmação de que a capital paraense receberá o primeiro jogo do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo, no próximo dia 8 de setembro, a praça esportiva estadual deve passar por uma série de ajustes, visando a partida que abre a caminhada brasileira rumo a uma vaga na Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Apesar do estádio ter sido entregue oficialmente em abril deste ano, após uma reforma geral de aproximadamente dois anos, ainda faltam alguns pequenos reparos, que o estado tem tocado aos poucos, sem comprometer a realização de jogos, como vem sendo feito desde o dia 9 de abril, quando o Paysandu venceu o Remo por 1 a 0 no jogo que marcou a volta da praça esportiva. Agora, com a confirmação que inclui Belém no roteiro da Seleção Brasileira, o estádio terá uma força tarefa para chegar aos 100%.

"Remo x Volta Redonda foi o último jogo do Novo Mangueirão, antes da estreia das Eliminatórias entre Brasil x Bolívia", informou o diretor do estádio Maurício Bororó. Com isso, os jogos que, por ventura, pudessem ser realizados no Colosso, terão que ser realocados em outras praças, caso de Paysandu e Remo, que estão em plena disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. "Sendo assim, já é certo que Paysandu x Náutico (13/08) e Paysandu x Pouso Alegre (20/08) serão realizados no Banpará Curuzu, e Remo x Altos (27/08) será no Banpará Baenão".