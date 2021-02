Mané admite que Liverpool não tem mais chances na Premier League

Sadio Mané, atacante do Liverpool, afirmou que não há mais chance dos Reds conquistarem a Premier League. Em entrevista à “ESPN”, o senegalês revelou que a Champions League se tornou o principal objetivo da temporada. No entanto, o camisa 10 disse que o elenco nunca deve desistir do Campeonato Inglês apesar da boa fase do Manchester City.

- Nossos alvos eram a Champions League, a Premier League e os jogos de copas. Agora posso dizer que acabou para a Premier League. Na nossa cabeça, nunca vamos desistir, mas o City está voando e tem um bom time. A Champions League é nosso principal objetivo para vencer, não ficar em segundo, mas não será fácil.

> Veja a tabela da Premier LeagueO Liverpool passa por um momento complicado por conta das inúmeras lesões que o time vem sofrendo. Neste domingo, a equipe encara o Sheffield United, mas não conta com Van Dijk, Joe Gomez, Matip, Fabinho e Henderson. O goleiro Alisson também deve ser desfalque a morte do pai na última quarta-feira.