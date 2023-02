Manchester United x Nottingham Forest: onde assistir o jogo hoje (01/02) pela Copa da Liga Inglesa

As equipes Manchester United x Nottingham Forest disputam nesta quarta-feira (01/02) a partida de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa. O jogo ocorrerá às 17h (horário de Brasília), no Estádio Old Trafford, em Manchester. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Manchester United x Nottingham Forest ao vivo?

A partida Manchester United x Nottingham Forest pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Manchester United x Nottingham Forest​ chegam para o jogo?

Manchester United estreou na Copa da Liga Inglesa na terceira rodada, quando venceu Aston Villa por 4 a 2. Depois, superou Burnley por 2 a 0 e Charlton por 3 a 0.

Já Nottingham Forest iniciou na segunda rodada com uma vitória de 3 a 0 contra Grimsby Town, que foi seguida de outra de 2 a 0 sobre o Tottenham, uma de 4 a 1 contra Blackburn Rovers e uma decidida nos pênaltis após empate de 1 a 1 com Wolverhampton.

A partida de ida entre Manchester United e Nottingham Forest foi jogada na última quarta-feira (25/01) e terminou em vitória de 3 a 0 para United.

Prováveis escalações

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Martínez, Varane e Shaw; Casemiro e Fred; Elanga, Bruno Fernandes e Garnacho; Weghorst. Técnico: Erik ten Hag.

Nottingham Forest: Hennessey; Aurier, Worrall, Boly e Lodi; Mangala, Danilo e Freuler; Scarpa; Johnson e Dennis. Técnico: Steve Cooper.

FICHA TÉCNICA

Manchester United x Nottingham Forest

Copa da Liga Inglesa

Local: Estádio Old Trafford, em Manchester

Data/Horário: 01 de fevereiro de 2023, 17h