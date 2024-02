Lesão tira Matheus Cunha do restante da temporada pelo Wolverhampton

O atacante do Wolverhampton, Matheus Cunha, enfrenta uma lesão que o afastará do restante da temporada. O treinador da equipe inglesa, Gary O’Neil, anunciou em coletiva nesta quarta-feira (14) que o jogador brasileiro está lidando com um problema no tendão da coxa e não há um prazo definido para seu retorno.

"Trata-se de uma lesão bastante significativa no tendão da coxa. Não há um cronograma para isso. Tenho conversado bastante com o Matheus e ele está focado em continuar se dedicando para voltar o mais rápido possível", afirmou O’Neil.

Matheus Cunha tem sido um dos principais destaques do Wolverhampton nesta temporada, contribuindo diretamente com 12 dos 32 pontos conquistados pelo clube na Premier League.

Esta temporada 2023/24 tem sido a mais prolífica da carreira do jogador de 24 anos. Em 27 jogos disputados, Matheus Cunha balançou as redes 11 vezes, incluindo um hat-trick contra o Chelsea, em Stanford Bridge, na vitória por 4 a 2, pela 23ª rodada do campeonato inglês.

Apesar de ainda não haver uma data específica para seu retorno determinada pelo departamento médico, Gary O’Neil relatou que Matheus Cunha já iniciou o tratamento. O treinador do Wolves também avaliou o impacto da ausência do brasileiro em campo.

"Obviamente, é um grande golpe para nós, para a equipe e para o Matheus, dada a excelência do seu desempenho até o momento. Essas situações são inevitáveis; toda equipe enfrenta lesões. Channy (Hwang Hee-chan) ficou ausente por mais de um mês devido à Copa da Ásia, mas conseguimos seguir em frente e precisamos fazer o mesmo sem Matheus", comentou.

O Wolverhampton, atualmente em 11º na tabela de classificação, enfrentará o Tottenham, 4º colocado, neste sábado (17), fora de casa, em seu próximo compromisso pela Premier League, às 12h (horário de Brasília).