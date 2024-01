Julgameno de Daniel Alves é marcado e terá depoimento de 28 testemunhas; saiba detalhes

O ex-jogador Daniel Alves, acusado de estuprar uma mulher em uma boate em Barcelona, terá seu julgamento realizado entre os dias 5 e 7 de fevereiro, conforme anunciado pela Audiência de Barcelona nesta segunda-feira (29).

A mais alta instância da Justiça local confirmou as datas das sessões, que ocorrerão em um tribunal de Barcelona, com a expectativa de que o julgamento tenha uma duração de três dias.

O processo contará com o depoimento de 28 testemunhas que estavam presentes no local no dia 30 de dezembro de 2022, atendendo a solicitações tanto da defesa quanto da acusação.

Daniel Alves está programado para depor na primeira sessão, em 5 de fevereiro, juntamente com seis testemunhas, enquanto as 22 restantes participarão no dia 6. No encerramento do julgamento, em 7 de fevereiro, trâmites periciais apresentarão relatórios e conclusões do caso.

A juíza responsável pelo processo, Isabel Delgado Pérez, elaborará a sentença final, a qual, segundo informações do G1, não será divulgada publicamente. Entretanto, Daniel Alves permanecerá em prisão preventiva até que a decisão seja anunciada.

O Ministério Público Espanhol solicita uma pena de nove anos de prisão para o ex-jogador, enquanto a defesa da vítima busca uma condenação de 12 anos. Por determinação da Justiça, a mulher não estará presente no julgamento para preservar sua identidade.