Jornal O Liberal terá uma coluna dedicada ao futebol amador

Diversas competições de futebol amador, organizadas por comunidades e cidades dos mais de 100 municípios paraenses, estão espalhadas pelo Estado. Agora, a modalidade terá um espaço no caderno de esportes, aos sábados. A coluna Futebol no Interior está de volta com o experiente repórter esportivo Laulito Miranda.

De acordo com o repórter, a ideia de abrir um espaço dedicado ao futebol amador surgiu quando viajava pelos interiores e assistia a “cada campeonato bom e bastante concorrido”. Para Laulito é um prazer trabalhar com o assunto.

“Porque (é um trabalho) atendendo o povo do interior, o nosso caboclo. Eu faço com a maior felicidade, colocando o esporte, o interiorano na mídia. Tem muitos municípios em que as redes sociais não são 100%, então, o jornal impresso ainda é muito valorizado pelo interior do Estado. Por isso que eu tomei essa iniciativa de servir, de colocar a minha coluna para divulgar os nossos ribeirinhos, caboclos, que gostam de se ver no jornal”, contou Laulito Miranda.

Apaixonado por esporte e rodando por todo o Pará, Laulito Miranda trabalhou em diversos jornais como a Província do Pará; nas rádios Marajoara, Rauland, dentre outras. Além disso, em 2010, teve passagem no jornal O Liberal com a mesma coluna e agora volta para continuar no assunto.

O repórter disse que está muito feliz em voltar com a publicação. “Aproveito para ressaltar, que O Liberal foi o primeiro a liberar um espaço com essa finalidade: de mostrar o futebol dos nossos 144 municípios do Pará”, finalizou Laulito Miranda.