Jorge Jesus é esperado em Istambul para fechar com o Fenerbahçe, diz jornal português

O técnico português Jorge Jesus, ex-Flamengo, está próximo de acertar com o Fenerbahçe, da Turquia. De acordo com o jornal "O Jogo", de Portugal, o treinador esteve reunido por videoconferência com Ali Koç, presidente do clube turco, na última terça-feira, e avançou o acordo.

O treinador é esperado em Istambul ainda nesta semana, onde deverá ter uma conversa final com o clube. A família de JJ acompanhará o técnico.

O convite do Fenerbahçe para Jesus viajar até a Turquia vai além de uma simples reunião. A direção dos Canários Amarelos deseja apresentar as instalações do clube e "tirar todas as dúvidas da cabeça do treinador", conforme revelou o jornal "O Jogo".

O portal lusitano informou que a tendência é que Jesus, caso realmente acerte com o Fenerbahçe, assine um contrato de duas temporadas (até junho de 2024). Recentemente, a imprensa turca revelou que o treinador havia pedido um salário de 10 milhões de euros (R$ 52 mi), incluindo sua comissão.