Jogos de hoje, sexta-feira, 20/01: confira onde assistir ao vivo e os horários das partidas

Os jogos de hoje, sexta-feira (20/01), incluem partidas pelos Estaduais no Brasil, amistoso do Peñarol com Santa Fe, Campeonato Espanhol, Campeonato Alemão e muito mais. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Amistosos

Peñarol x Unión Santa Fe - 21h30 - Star+

Campeonato Alemão - Bundesliga

Leipzig x Bayern de Munique - 16h30 - OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

Mallorca x Celta - 17h - Star+

Campeonato Português

Arouca x Portimonense - 16h - Sem informações Sporting x Vizela - 18h15 - ESPN 4 e Star+

Campeonato Sul-Americano Sub-20

Bolívia x Venezuela - 19h - SporTV Equador x Chile - 21h30 - SporTV

Copa da França