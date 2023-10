Jogos de hoje, domingo (15/10): veja onde assistir ao vivo e os horários das partidas

Os jogos de hoje, neste domingo (15/10), incluem partidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo, pela Copa Argentina e pelas Séries B e C do Campeonato Brasileiro.

Às 15h45, Itália e Malta jogam pelas eliminatórias da Eurocopa. Já às 21h, Cuiabá e Cruzeiro​​ disputam o Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro Série B

Ponte Preta x Atlético-GO - 15h45 - Band e Premiere Vitória x Guarani - 18h - Band e Premiere Londrina x Avaí - 18h30 - Premiere

Campeonato Brasileiro Série C

Amazonas x Brusque - 18h - Nosso Futebol

Copa Argentina

Talleres x Boca Juniors - 21h10 - TyC Sports e Youtube (Canal GOAT)

Eliminatórias da Eurocopa

Geórgia x Chipre - 10h - SporTV 2 República Tcheca x Ilhas Faroé - 13h - SporTV Suíça x Belarus - 13h - ESPN e Star+ Noruega x Espanha - 15h45 - ESPN e Star+ Turquia x Letônia - 15h45 - SporTV 3 Gales x Croácia - 15h45 - SporTV Polônia x Moldávia - 15h45 - Star+ Romênia x Andorra - 15h45 - Star+

Onde assistir ao jogo da Espanha; veja o horário

O jogo entre Noruega x Espanha terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Star+, às 15h45.

Onde assistir ao jogo da Suíça; veja o horário

O jogo entre Suíça x Belarus​ terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Star+, às 13h.

Onde assistir ao jogo de Gales e Croácia; veja o horário

O jogo entre Gales x Croácia terá transmissão ao vivo pela SporTV, às 15h45.

Onde assistir ao jogo da República Tcheca; veja o horário

O jogo entre República Tcheca x Ilhas Faroé terá transmissão ao vivo pela SporTV, às 13h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

15h45 - Ponte Preta x Atlético-GO - Campeonato Brasileiro Série B 18h - Vitória x Guarani - Campeonato Brasileiro Série B

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

13h - Suíça x Belarus - Eliminatórias da Eurocopa 15h45 - Noruega x Espanha - Eliminatórias da Eurocopa

Premiere

SporTV

10h - Geórgia x Chipre - Eliminatórias da Eurocopa 13h - República Tcheca x Ilhas Faroé - Eliminatórias da Eurocopa 15h45 - Turquia x Letônia - Eliminatórias da Eurocopa 15h45 - Gales x Croácia - Eliminatórias da Eurocopa

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo.

Star+

13h - Suíça x Belarus - Eliminatórias da Eurocopa 15h45 - Noruega x Espanha - Eliminatórias da Eurocopa 15h45 - Polônia x Moldávia - Eliminatórias da Eurocopa 15h45 - Romênia x Andorra - Eliminatórias da Eurocopa

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball neste domingo.