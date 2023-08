Jogo do Flamengo hoje: onde assistir ao vivo e o horário do Brasileirão

Flamengo x Internacional disputam hoje, sábado (26/08), a 21° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Internacional ao vivo?

A partida entre Flamengo x Internacional poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, online e na TV fechada, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como Flamengo x Internacional chegam para o jogo?

Flamengo está em 3° lugar no Brasileirão com 10 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 34 gols marcados e 26 gols sofridos. Suas últimas partidas lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Inter ocupa a 14° posição e soma 6 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 17 gols marcados e 24 gols sofridos. A equipe vive um mau momento e não vence há 8 rodadas do campeonato brasileiro.

Flamengo x Internacional: prováveis escalações

Flamengo: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz) e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Pulgar, Arrascaeta; Bruno Henrique, Luiz Araújo e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

Internacional: Keiller; Hugo, Igor Gomes e Hernández; De Pena, Gabriel, Dias e Bruno Henrique; Mauricio; P. Henrique e Luiz Adriano. Técnico: Eduardo Coudet.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Internacional

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 26 de agosto de 2023, 18h30