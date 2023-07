Jogo da Seleção Feminina: Brasil encara a França em busca de classificação antecipada

Brasil e França fazem um jogo decisivo neste sábado (29), às 7h (de Brasília), no Brisbane Stadium, pelo Grupo F da Copa do Mundo Feminina de 2023. O confronto, válido pela segunda rodada da fase de grupos, ganha relevância por poder definir a liderança da chave e, consequentemente, impactar o chaveamento das equipes no Mundial.

A seleção feminina brasileira parte para esse confronto com a vantagem de ter vencido o Panamá na rodada de estreia, por 4 a 0, o que a coloca no topo da tabela com três pontos. Enquanto isso, a equipe francesa encerrou sua primeira partida empatando em 0 a 0 com a Jamaica e figura atualmente na segunda posição do grupo.

Retrospecto Brasil x França

Grandes equipes no futebol feminino, Brasil e França se reencontram quatro anos depois de um emocionante duelo nas oitavas de final da Copa de 2019. O jogo não traz boas recordações para as brasileiras, que foram eliminadas na ocasião por 2 a 1. Desde então, ambas as seleções passaram por importantes transformações.

Mudanças e mais mudanças em Brasil e França

No time francês, a ex-capitã Amandine Henry, que foi a heroína da classificação em 2019, foi cortada da equipe às vésperas da Copa devido a uma lesão. Além dela, outras jogadoras experientes como Sarah Bouhaddi, Griedge Mbock e Valérie Gauvin, também não fazem mais parte do elenco.

Atualmente, a seleção francesa é liderada por um grupo rejuvenescido, sob o comando do técnico Hervé Renard, que assumiu a equipe em março, após a demissão de Corinne Diacre. A principal incerteza para o confronto contra o Brasil está nas condições da zagueira e capitã francesa, Wendie Renard.

No lado brasileiro, a frustração da eliminação em 2019 ainda é um sentimento presente no elenco. Além disso, o Brasil nunca conseguiu vencer as francesas em 11 confrontos disputados até o momento, acumulando seis derrotas e cinco empates.

No entanto, desde o último encontro, a seleção brasileira passou por uma renovação significativa. Essa transformação começou com a chegada da treinadora sueca Pia Sundhage, que promoveu mudanças no plantel e na logística do futebol feminino. Agora, a equipe conta com a maior delegação da história, voos fretados e uma equipe de saúde dedicada exclusivamente às atletas.

Com um elenco que inclui 11 estreantes em Copas do Mundo, como Ary Borges, Kerolin e Geyse, o Brasil está sendo guiado pela experiência de Marta. A confiança das jogadoras cresceu após enfrentarem seleções como Inglaterra e Alemanha antes da Copa.

Ficha técnica

França x Brasil

2ª rodada do Grupo F da Copa do Mundo Feminina de 2023

Data: 29 de julho

Hora: 7h (de Brasília)

Local: Brisbane Stadium, em Brisbane, na Austrália

Arbitragem: Kate Jacewicz (AUS)

Auxiliares: Kyoung-Min Kim (COR) e Joanna Kate Charaktis (AUS).

França: Magnin; Karchaoui, Cascarino, Renard e Lakrar; Majri, Toletti, Geyoro e Matéo; Diani e Le Sommer. Técnico: Hervé Renard.

Brasil: Lele; Tamires, Rafaelle, Lauren (Kathellen) e Antonia; Adriana, Luana, Kerolin e Ary Borges; Debinha e Bia Zaneratto (Geyse). Técnica: Pia Sundhage.