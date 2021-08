VÍDEO: jogadores do Palmeiras doam materiais esportivos aos atletas da Desportiva de Marituba

A frase “não é só futebol” fez sentido mais uma vez, após a partida entre Palmeiras-SP x Desportiva de Marituba, pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-17. O clube paulista goleou a equipe paraense por 9 a 0 no Allianz Parque e seguiu na competição. Mas os atletas do Palmeiras fizeram uma surpresa aos jogadores da Desportiva e doaram materiais esportivos.

Assista aos gols

Após o término da partida, os jogadores das equipes se reuniram e os atletas do Verdão doaram camisas do Palmeiras, chuteiras e luvas aos jogadores do clube paraense. No final todos posaram para fotos.

Veja as fotos

Na próxima fase da competição o Palmeiras enfrentará o Confiança-SE, que eliminou o River-PI. O clube paulista já conquistou a Copa do Brasil Sub-17 duas vezes, nas temporadas 2017 e 2019.