Islândia x Portugal: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (20/06) pela Eurocopa

As seleções Islândia x Portugal disputam nesta terça-feira (20/06) as eliminatórias da Eurocopa. A partida tem início às 15h45 (horário de Brasília), no Laugardalsvöllur, em Reykjavík, Islândia. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Islândia x Portugal ao vivo?

A partida Islândia x Portugal pode ser assistida ao vivo pela SporTV 4, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como Islândia x Portugal chegam para o jogo?

Portugal já soma uma vitória de 4 a 0 contra Liechtenstein, outra de 6 a 0 sobre Luxemburgo e uma terceira de 3 a 0 contra a Bósnia.

Já a Islândia perdeu de 3 a 0 para a Bósnia, venceu Liechtenstein por 7 a 0 e perdeu para a Eslováquia por 2 a 1.

Prováveis escalações

Islândia: Rúnar Rúnarsson; Alfons Sampsted, Victor Palsson, Sverrir Ingason e Hördur Magnússon; Johann Gudmundsson, Valgeir Fridriksson e Willum Willumsson; Albert Gudmundsson, Alfred Finnbogason e Jon Dagur Thorsteinsson. Técnico: Age Hareide.

Portugal: Diogo Costa; Danilo Pereira, Rúben Dias e António Silva; João Cancelo, Rúben Neves, Bruno Fernandes e Raphaël Guerreiro; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix. Técnico: Roberto Martínez.

FICHA TÉCNICA

Islândia x Portugal

Eliminatórias da Eurocopa

Local: Laugardalsvöllur, em Reykjavík, Islândia

Data/Horário: 20 de junho de 2023, 15h45