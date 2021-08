Invicto no Castanhal e com acesso no Remo, Cacaio recebe alcunha de 'Mister Série D'

Carismático, respeitado pelas torcidas do Remo e do Paysandu e que possui números expressivos como técnico disputando a Série D do Brasileiro. O treinador Cacaio, que atualmente está à frente do Castanhal, vive um bom momento na carreira. Em dados levantados pelo jornalista e colunista de OLiberal, Carlos Ferreira, Cacaio ganhou a alcinha de “Mister Série D”, pelo retrospecto positivo na competição.

Segundo o levantamento de Carlos Ferreira, Cacaio levou o Remo até à semifinal em 2015, conquistando o acesso com o clube azulino para a Série C. Em 2013 estava classificado com a vaga praticamente sacramentada para a segunda fase da competição, com apenas uma derrota em oito partidas, teve a campanha interrompida por uma punição no STJD e a eliminação da equipe na competição.

Pelo Bragantino em 2020 conseguiu classificar o Tubarão do Caetá para a segunda fase, mas foi eliminado nas penalidades. Agora no Castanhal está invicto e o Jappim possui a melhor campanha de toda a competição. Juntando as quatro passagens na Série D, Cacaio acumula 27 vitórias, 12 empates e sete derrotas, tendo um aproveitamento de 67,3%. O treinador agradeceu o reconhecimento e garante estar focado em levar o clube aurinegro ao acesso à Série C.

“Fico satisfeito com o trabalho no Castanhal, mas também nas outras equipes, mas tudo é passado. Agora o nosso objetivo é aqui no Castanhal e isso não vale muito no ‘mata-mata’, jogos do acesso esse retrospecto. Fico feliz pelo reconhecimento da imprensa, do torcedor, mas o foco é conquistar o acesso com o Japiim, que vai ser importante para todos, clube, Cacaio, cidade e o Estado do Pará”, disse.

Aos 53 anos, o ex-jogador e artilheiro do Paysandu e do Remo na década de 90, já pôde comemorar um título do Parazão do lado de fora do gramado. Em 2015 Cacaio foi campeão paraense com o Remo, diante do Paysandu, conquistando assim a vaga para a Série D para o Remo naquela temporada, além de ter levado o clube azulino à final da Copa Verde, também em 2015.