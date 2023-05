Inter atropela Milan no primeiro tempo e abre vantagem nas semifinais da Champions League

A Inter de Milão mostrou sua superioridade em campo e derrotou o Milan por 2 a 0, nesta quarta-feira (10), no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões da Europa. A partida foi disputada no estádio San Siro, em Milão, diante de uma atmosfera eletrizante.

Desde o início, a Inter demonstrou um ritmo acelerado e logo aos 7 minutos abriu o placar. Dzeko, aproveitando um cruzamento preciso de Çalhanoglu, ganhou a disputa com Calabria e finalizou com maestria de perna esquerda, quase no ângulo.

A equipe nerazzurri não diminuiu o ritmo e, aos 10 minutos, ampliou sua vantagem. Mkhitaryan, em um rápido contra-ataque pela esquerda, recebeu um excelente cruzamento de Dimarco e não desperdiçou a oportunidade de marcar o segundo gol da partida.

Com a vitória, a Inter de Milão ganha uma grande vantagem para o jogo de volta. A equipe pode perder por até um gol de diferença que ainda assim se classifica para a grande final. Já o Milan terá que fazer uma virada heroica e vencer por três gols de diferença se quiser avançar. Caso vença por dois gols, a decisão será levada para os pênaltis.

O próximo encontro entre as duas equipes está marcado para a próxima terça-feira (16), às 16h, no horário de Brasília, novamente no estádio San Siro, em Milão. Quem avançar enfrenta na final o vencedor da outra semifinal, entre Manchester City e Real Madrid.