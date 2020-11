Série D: Independente perde para o Ji-Paraná com gol na reta final

O Independente foi até a cidade de Ji-Paraná, para enfrentar o time de mesmo da cidade, Ji-Paraná, pela décima segunda rodada da Série D.

A visita, no entanto, não teve um saldo favorável para o time paraense que registrava, até então, uma reação na competição. O time paraense perdeu por 1 a 0, com gol da vitória da equipe Rondônia sendp marcado por Victor Damasceno, aos 36 minutos do segundo tempo.

A equipe do Galo Elétrico está na quinta colocação com 14 pontos. O próximo jogo será contra o Rio Branco, no sábado (28), ainda sem horário e local marcados.