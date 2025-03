Holanda x Espanha: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/03) pela Liga das Nações

Holanda x Espanha disputam hoje, quinta-feira (20/03), as quartas de final da Liga das Nações. O jogo ocorrerá às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Feyenoord, em Roterdã, Países Baixos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Holanda x Espanha ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 2 e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Espanha liderou invicta o Grupo 4 da Liga A e acumulou nessa um total de 5 vitórias, 1 empate, 13 gols marcados e 4 gols sofridos.

Já a Holanda foi vice-líder do Grupo 3 da Liga A e somou 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 13 gols marcados e 7 gols sofridos.

Holanda x Espanha: prováveis escalações

Holanda: Flekken; Jorrel Hato, De Vrij, Van Dijk, Timber, Koopmeiners, De Jong, Xavi Simons, Brobbey, Memphis Depay, Gakpo.

Espanha: Raya; Mingueza, Cubarsí, Le Normand, Cucurella, Zubimendi, Fabián Ruiz, Oyarzabal, Ferran Torres, Lamine Yamal, Nico Williams.

FICHA TÉCNICA

Holanda x Espanha

Nations League

Local: Estádio Feyenoord, em Roterdã, Países Baixos

Data/Horário: 20 de março de 2025, 16h45