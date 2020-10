Há 21 anos, Remo, Paysandu e Tuna brigavam para não cair na Série B; apenas um se salvou

O ano de 1999 foi sofrido para o torcedor paraense. Remo, Paysandu e Tuna disputaram o Campeonato Brasileiro da Série B e os três clubes chegaram à última rodada da competição precisando vencer para escaparem do rebaixamento para a Série C. Apenas o Remo conseguiu e se livrou.

A Série B de 1999 teve 22 participantes e 21 rodadas. As três equipes do Estado lutaram ponto a ponto para se livrar do temido rebaixamento. Na última rodada, no dia 30 de outubro, há exatos 21 anos, o Paysandu foi o único que atuou em Belém, contra o Bragantino-SP, no Mangueirão. Já a Lusa encarou o Goiás-GO, em Goiânia (GO), e o Remo duelou contra o CRB-AL, no estádio Rei Pelé.

Em Goiânia, a Lusa foi goleada por 5 a 1 pelo então terceiro colocado e se despediu da Série B. Já o Remo, outro paraense que decidiu a sorte fora de Belém, teve sucesso. O Leão venceu o CRB por 2 a 1, com gols de Júlio César e Scot, segurou o marcador e se manteve na Segundona.

Já o Paysandu, em Belém, com o Mangueirão recebendo um bom público, não conseguiu derrotar o Bragantino. O Papão perdeu um pênalti com o jogador Auecione, enquanto que Sandro Gaúcho não desperdiçou a oportunidade e marcou o gol do clube paulista e acabou rebaixando o Paysandu.

VIRADA DE MESA

No mesmo ano, só que na Série A, o Gama-DF acabou caindo para a Série B, após Botafogo e Internacional terem conquistado os pontos do São Paulo, que estava atuando com um jogador irregular. Não satisfeito com o rebaixamento, o Gama entrou na justiça comum contra a CBF. A organização da competição em 2000 ficou com então “Clube dos 13”, que decidiu realizar a Copa João Havelange com 25 clubes na elite do futebol e beneficiando vários clubes, como Bahia, Fluminense e América-MG que estavam na Série B e foram jogar a Primeira Divisão. O Paysandu acabou retornando à Série B.