Grêmio x ABC: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (27/04) pela Copa do Brasil

As equipes Grêmio x ABC disputam nesta quinta-feira (27/04) a volta da terceira rodada da Copa do Brasil. O jogo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Grêmio x ABC ao vivo?

A partida Grêmio x ABC pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Grêmio x ABC​ chegam para o jogo?

ABC eliminou Tuntum por 5 a 0 e Vasco da Gama nos pênaltis, após empate sem gols.

Já Grêmio venceu Campinense por 2 a 0 e Ferroviário-CE por 3 a 0.

Grêmio venceu a partida de ida contra ABC por 2 a 0.

Prováveis escalações

ABC: Simão; Alemão, Afonso, Richardson e Márcio Azevedo; Daniel, Wellington Reis e Léo Ceará; Welliton (Maycon Douglas), Fábio Lima e Felipe Garcia. Técnico: Fernando Marchiori.

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva e Bitello; Nathan, Cristaldo e Vina (Zinho); Luis Suárez (André Henrique). Técnico: Renato Portaluppi.

FICHA TÉCNICA

Grêmio x ABC

Copa do Brasil

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 27 de abril de 2023, 21h30