Governo sai de reunião sem data para possível jogo da Seleção Brasileira no Mangueirão

Como informado pela equipe de O Liberal, o governador do Pará, Helder Barbalho, se reuniu com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, na sede da Confederação, no Rio de Janeiro (RJ). Apesar das negociações, ainda não está acertada um possível jogo da Seleção Brasileira na reabertura do Mangueirão.

Além do governador Helder Barbalho, o engenheiro civil Ruy Cabral, titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP), também estiveram a reunião. O governo do Estado já havia manifestado o desejo que o novo Mangueirão fosse inaugurado com uma partida da Seleção, porém, como o estádio ainda está em obras, o assunto precisava ser debatido, pois em novembro o Brasil inicia a disputa da Copa do Mundo no Catar.

A previsão é que o Colosso do Bengui seja entregue em setembro. A informação foi confirmada por Ruy Cabral, em entrevista ao jornalista Abner Luiz do Grupo Liberal. Rui Cabral afirmou que atualmente o Mangueirão está 50% das obras concluídas.

Reforma

Neste mês de março, o Mangueirão tem 1.200 pessoas trabalhando para a conclusão da obras. O estádio manterá a pista de atletismo, terá restaurantes, camarotes e será uma arena multiuso. Antes da obra o Mangueirão tinha a capacidade para receber de forma segura 35 mil torcedores e a promessa é de que ele seja entregue com mais de 50 mil pessoas.

O Mangueirão está fechado para obras desde fevereiro de 2021. A última partida no estádio foi no dia 24 de fevereiro, Remo 2 x 1 Brasiliense-DF, pela final da Copa Verde ainda do ano 2020, já que a competição entrou no ano seguinte, por conta do atraso do calendário diante da pandemia da covid-19.