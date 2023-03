Goleiro Gauther rescinde contrato com Independente às vésperas da oitava rodada do Parazão

O Independente de Tucuruí sofreu um desfalque significativo para a última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense. O goleiro Gauther rescindiu o contrato com o clube para tratar de uma lesão no dedo. O titular do Galo Elétrico sofreu um baque na estreia do Parazão, diante do Clube do Remo, e desde então vinha atuando com o problema, que sofreu uma piora na partida contra o São Francisco, no último domingo (19), forçando a substituição aos 15 minutos do segundo tempo, para a entrada de Geílson.

A informação foi confirmada pelo presidente do clube, Rosalvo Fernandes. Em um áudio encaminhado aos companheiros, o arqueiro explica as razões de sua saída. "Todo mundo sabe que, desde o início da competição, contra o Remo, tive minha fratura no dedo e vinha fazendo os jogos e treinos com o dedo fraturado. E ontem (domingo) acabou de machucar ainda mais, tive um trauma muito forte na mão e as dificuldades foram enormes, dores dentro de campo que não me deixam jogar", diz.

Lesão na mão direita sofrida pelo goleiro Gauther, do Independente de Tucuruí. (Divulgação)

Após a partida contra o Leão Azul, Gauther esteve em campo por outras seis vezes, mas há algum tempo vem tratando com a direção do clube uma saída amigável. "Contra o Itupiranga, eu já tinha falado com o presidente, com o Diniz, o Silas, que eu precisava ir embora e também por outros motivos. Minha esposa viaja muito trabalhando e eu não posso pedir para alguém cuidar do meu filho, além do que, o gasto era muito alto e eu não queria ele sozinho", pontua.

Por fim, o jogador agradeceu a oportunidade e garantiu que vai tratar da lesão para retomar a careira. "Agradeço a todos, principalmente ao presidente. O que eu pude fazer, eu fiz com amor, dedicação e carinho ao clube. O maior ministério que temos é a família e eu não posso deixá-la nesse momento. Eu preciso tratar a fratura do meu dedo, se eu quiser dar continuidade |á minha carreira. Provavelmente vou ter que passar por uma operação chegando em São Paulo ,então vai ter que ser assim", encerra.

Próximo jogo

Com a saída de Gauther, o técnico Sinomar Naves tem à sua disposição o goleiro Geílson, que entrou no lugar de Gauther contra o São Francisco, e Carlos Eduardo, promovido das categorias de base. O outro arqueiro, Deola, sofreu uma entorse no início da temporada e perdeu a titularidade justamente para Gauther. O Independente é o atual 11º colocado na tábua classificatória, com cinco pontos e chances de classificação. O último jogo da fase será contra o Águia, em Marabá, ainda sem data definida.