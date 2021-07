Ex-Flamengo, Gerson é apresentado como reforço do Olympique Marseille

Gerson foi apresentado nesta quinta-feira como novo reforço do Olympique Marseille para a temporada 2021/2022. O brasileiro, que assinou contrato por cinco anos, deve iniciar os treinamentos com o técnico Jorge Sampaoli nas próximas semanas e não deve participar dos Jogos Olímpicos pelo Brasil.

Em comunicado, a equipe francesa destacou as principais características do meio-campista e como o atleta de 24 anos pode ser útil no elenco. Meia versátil canhoto, rápido, dotado de uma técnica acima da média, o que lhe dá uma facilidade natural para se projetar, tem uma boa visão de jogo e capacidade técnica. Forte defensivamente e tem uma finalização extraordinária.

Gerson foi anunciado Divulgação/Olympique de Marselha

Além de Gerson, o Olympique de Marseille já confirmou a chegada de Konrad de la Fuente, ex-Barcelona. Neste momento, o clube está negociando a contratação do goleiro Pau López e também é vinculado sobre uma transferência de Cengiz Under.

SEM OLIMPÍADAO Olympique Marseille não está disposto a liberar Gerson para a disputa da Olimpíada de Tóquio, segundo o jornalista Eric Frosio, do "L'Equipe". As informações indicam que o meia gostaria de servir o Brasil no torneio, mas que irá respeitar a decisão do clube.