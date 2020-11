Gabigol entra no top 15 dos maiores artilheiros da história da Copa do Brasil

Não teve vitória do Flamengo na estreia de Rogério Ceni como técnico do time, mas teve gol de Gabigol. Longe da equipe titular desde o fim de setembro, quando sofreu uma lesão no tornozelo, o atacante encerrou um jejum de dois meses sem estufar as redes - a última vez havia sido contra o Fluminense, no dia 9 de setembro - ao marca na derrota por 2 a 1 para o São Paulo.

Esse foi o primeiro gol de Gabriel nessa edição da Copa do Brasil, mas o seu 22º na história da competição. O camisa 9 já foi artilheiro da disputa três vezes: em 2014, 2015 e 2018, todas as vezes pelo Santos, clube onde foi revelado.

Agora, Gabigol é um dos 15 maiores goleadores de todos os tempos da Copa do Brasil, empatando com Ricardo Oliveira, França e Magno Alves. Romário, com 36, lidera a lista. Confira o ranking histórico da competição:

MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DA COPA DO BRASIL1º - Romário - 36 gols2º - Fred - 34 gols3º - Viola - 29 gols4º - Oséas - 28 golsPaulo Nunes - 28 gols6º - Dodô - 26 gols7º - Luís Fabiano - 25 gols8º - Evair - 24 gols9º - Gérson - 23 golsAlecsandro - 23 golsDeivid - 23 golsMarcelinho Carioca - 23 gols​13º - Gabigol - 22 golsFrança - 22 golsMagno Alves - 22 golsRicardo Oliveira - 22 gols