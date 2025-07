Futebol: veja quem joga hoje, domingo (20/07), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, deste domingo (20/07), incluem partidas pelo Campeonato Argentino e as pelas Séries A e B do Brasileirão. Às 16h45, o Newell's Old Boys enfrentará o Banfield pela Campeonato Argentino. Mais tarde, às 19h30, o Flamengo enfrentará o Fluminense pelo Brasileirão Série A.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro Série A

Internacional x Ceará - 11h - Premiere e Globoplay Cruzeiro x Juventude - 16h - SporTV, Premiere e Globoplay Vitória x Bragantino - 16h - Premiere e Globoplay Palmeiras x Atlético-MG - 17h30 - TV Globo, Premiere e Globoplay Sport x Botafogo - 17h30 - TV Globo, Premiere e Globoplay Flamengo x Fluminense - 19h30 - Premiere e Globoplay

Campeonato Brasileiro Série B

Amazonas x Botafogo-SP - 16h - ESPN e Disney+ América-MG x Chapecoense - 18h30 - Disney+

Campeonato Argentino

Newell's Old Boys x Banfield - 16h45 - ESPN 4

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

17h30 - Palmeiras x Atlético-MG - Brasileirão 17h30 - Sport x Botafogo - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar no Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

16h - Amazonas x Botafogo-SP - Campeonato Brasileiro Série B 16h45 - Newell's Old Boys x Banfield - Campeonato Argentino

SporTV

16h - Cruzeiro x Juventude - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo.

Disney+

16h - Amazonas x Botafogo-SP - Campeonato Brasileiro Série B 18h30 - América-MG x Chapecoense - Campeonato Brasileiro Série B

Premiere

11h - Internacional x Ceará - Brasileirão 16h - Cruzeiro x Juventude - Brasileirão 16h - Vitória x Bragantino - Brasileirão 17h30 - Palmeiras x Atlético-MG - Brasileirão 17h30 - Sport x Botafogo - Brasileirão 19h30 - Flamengo x Fluminense - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball neste domingo.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste domingo.

Nosso Futebol (SportyNet)

Nenhum jogo vai passar no Nosso Futebol (SportyNet) neste domingo.

