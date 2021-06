França x Alemanha: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Chegou a hora do jogo mais esperado da primeira rodada da fase de grupos da Eurocopa. Nesta terça-feira, França e Alemanha fazem suas estreias no duelo das últimas campeãs mundiais. O duelo acontece na Allianz Arena, casa do Bayern de Munique, às 16h (de Brasília).

FRANÇAAtual campeã mundial, a França quer apagar a lembrança do vice-campeonato em 2016, quando foi derrotada para Portugal. Com uma geração forte, a Les Bleus chega empolgada para a Eurocopa. Antes do jogo, o técnico Didier Deschamps falou o que espera da partida.

- É um jogo massivo para começar. É um jogo massivo para nós, mas também para os alemães, visto que ambos estamos entre as principais seleções europeias. O objetivo é ser eficaz nas duas áreas, pois é aí que o jogo será decidido - disse Deschamps.

ALEMANHACom uma campanha melancólica na Copa do Mundo de 2018, a Alemanha quer reviver o protagonismo de 2014. Na última competição de Joachim Löw, que deixará a seleção e será substituído por Hansi Flick, o treinador disse que enfrentar a a França na estreia será complicado.

- A França tem a equipe mais adaptável do mundo. Sabemos como joga, mas é quase impossível prever. Temos uma boa dinâmica na nossa equipe, o ambiente é muito bom. Se utilizarmos os nossos pontos fortes corretamente, podemos entrar nesta partida com confiança - disse Löw.

FICHA TÉCNICA

França x AlemanhaEurocopa - Grupo F - Rodada 1

Data e horário: 15/06/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Árbitro: Carlos del Cerro Grande (ESP)Assistentes: Juan Carlos Yuste (ESP) e Roberto Alonso Fernández (ESP)Transmissão: SporTV

França e Alemanha se enfrentam na casa do Bayern (Foto: Divulgação)

PROVÁVEIS TIMES

FRANÇA (Técnico: Didier Deschamps)Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe e Lucas Hernández; Pogba, Kanté e Rabiot; Griezmann, Benzema e Mbappé.

ALEMANHA (Técnico: Joachim Löw)Neuer; Ginter, Hummels e Rüdiger; Kimmich, Gündogan, Kroos e Gosens; Havertz, Müller e Gnabry.