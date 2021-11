FPF convoca Congresso Técnico do Parazão e inclui clubes envolvidos em disputa judicial na Segundinha

A Federação Paraense de Futebol convidou 14 clubes para participar do Congresso Técnico que deve decidir o regulamento do Campeonato Paraense de 2022. Além dos 10 times participantes da elite estadual e o Amazônia Independente, finalista da "Segundinha" e garantido na primeira divisão do ano que vem, a Federação convidou três times que, segundo ela, ainda estão "envolvidos na disputa das semifinais".

De acordo com a FPF, Caeté (semifinalista da "Segundinha"), Parauapebas e São Raimundo foram convidados para a reunião na categoria de "ouvintes". Vale destacar que os dois últimos clubes protagonizaram um imbróglio judicial envolvendo a escalação irregular de atletas durante as quartas de final.

Durante o evento, que vai ocorrer nesta sexta-feira (26) na sede da FPF, no bairro do Guamá, em Belém, será definido o regulamento da competição e composição dos grupos do campeonato.

Denúncia santarena e caso arquivado

No dia 16 de novembro, o São Raimundo ingressou com Notícia de Infração Desportiva junto ao TJD -PA contra o Parauapebas. O clube santareno alega que o Trem de Ferro havia escalado um jogador irregularmente no duelo entre as equipes, válido pelas quartas de finais da Série B do Campeonato Paraense.

A denúncia aponta que o jogador Henrique Santos da Encarnação Gomes teria que cumprir suspensão automática por ter recebido três cartões amarelos em outros jogos, mas isso não aconteceu e ele jogou a partida de maneira irregular no dia 12 de novembro.

O TJD-PA julgou procedente a denúncia do São Raimundo e ordenou que a semifinal entre Parauapebas e Caeté fosse suspensa até o julgamento da ação. No entanto, no dia marcado para a audiência, a Justiça decidiu arquivar o parecer.

De acordo com o órgão, o São Raimundo, clube que protocolou a denúncia na Justiça, não pagou as taxas referentes ao processo. Por conta disso, o tribunal indeferiu a denúncia.