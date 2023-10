Fortaleza empata no tempo normal e perde nos pênaltis, deixando o título da Sul-Americana com a LDU

Fortaleza e LDU fizeram uma final emocionante. Jogando no estádio Domingo Burgueño, no Uruguai, as duas equipes empataram no tempo normal em 1 a 1 e decidiram o título nos pênaltis. Com a bola parada, a LDU foi superior e venceu por 4 a 3, garantindo o título da Copa Sul-Americana para os equatorianos pela segunda vez na história.

1 Tempo

O primeiro tempo não mostrou a melhor apresentação das duas equipes, que entraram em campo um tanto nervosas. E por isso, acabaram errando muitos passes e finalizações. O melhor momento da etapa inicial veio com Marinho, aos 17 minutos. O atacante tentou o drible na marcação, mas acabou desperdiçando uma chance clara. De um modo geral, os dois goleiros não tiveram muito trabalho, diferente do segundo tempo, quando saíram os gols.

A prova disso ocorreu logo no início da etapa final, com o primeiro golo marcado pelo Fortaleza, logo aos dois minutos de jogo. Pochettino avançou pela direita e cruzou rasteiro. Lucero se antecipou à zaga e desviou para o fundo das redes. Apesar disso, a vantagem do Fortaleza logo foi eliminada, aos 10 minutos.

Alzugaray recebeu bola e chutou colocado, depois de deixar dois marcadores para trás e carregar a redonda até próximo da meia lua, marcando um belo gol que pôs fogo na partida. O Tricolor ainda teve outra oportunidade perigosa com Yago Pikachu, que chutou de longe, cruzado, quase surpreendendo o goleiro da LDU, que fez grande defesa.

Prorrogação e decisão nos pênaltis

Com o placar em 1 a 1, os dois times perseguiram o desempate, mas a partida acabou encerrando na igualdade, forçando a prorrogação, que também teve o primeiro tempo marcado pelo equilíbrio. Na etapa final o placar se manteve igual e o jeito foi apelar para a cobrança das penalidades máximas.

Paolo Guerrero foi o primeiro a cobrar pela LDU e João Ricardo defendeu. O Fortaleza cobrou o primeiro com Thiago Galhardo, que marcou o primeiro. Em seguida, Alzugaray empatou a partida e Yago Pikachu colocou o Tricolor novamente em vantagem. Mauricio Martínez veio em seguida e fez o segundo da LDU. O próximo a bater foi Silvio Romero, que desperdiçou para o Fortaleza. Jhojan Julio converteu em seguida, enquanto Tinga deixou o dele.

Com tudo igual, restavam duas cobranças. Alvarado desperdiçou pela LDU e Pedro Augusto seguiu o mesmo caminho, deixando novamente o jogo empatado. Nas cobranças alternadas, Piovi fez para a LDU e Britez desperdiçou a chance de dar o título para o Tricolor. Assim, a LDU venceu por 4 a 3 nos pênaltis, após empatar em 1 a 1 no tempo normal, e faturou o título da Copa Sul-Americana.