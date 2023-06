Fortaleza bate o Cruzeiro fora de casa e entra na briga por vaga na Libertadores

Fortaleza venceu o Cruzeiro por 1 a 0 no Mineirão em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe cearense foi eficiente em sua proposta de contra-ataque e marcou o gol da vitória aos 34 minutos do segundo tempo, com Lucero.

Com esse resultado, o Fortaleza alcança a 8ª colocação na tabela, somando 17 pontos, ultrapassando o Cruzeiro, que fica estagnado com 14 pontos, na 10ª posição. Com o complemento da rodada nesta quarta e quinta-feira, ambas as equipes podem perder posições na tabela.

Pela primeira vez na história, o Fortaleza conquista uma vitória sobre o Cruzeiro como visitante. Antes do jogo desta quarta-feira, as equipes haviam se enfrentado nessa condição em seis ocasiões, com quatro vitórias para o Cruzeiro e dois empates. Além disso, o Leão do Pici quebra uma sequência de tropeços fora de casa na temporada, voltando a vencer após quase dois meses. Em seis jogos, haviam sido registradas quatro derrotas e dois empates longe do Castelão.

Para o Cruzeiro, a derrota no Mineirão representa o sétimo tropeço consecutivo na temporada. Além dos cinco jogos pelo Brasileirão, há também os dois confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Durante essa sequência sem vitória, que já dura mais de um mês, foram registradas quatro derrotas e três empates.

As duas equipes retornam aos gramados no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro. O Fortaleza recebe o Atlético-MG às 18h30 (horário de Brasília) na Arena Castelão, na capital cearense. Já o Cruzeiro enfrenta o São Paulo, no Independência, às 21h, em Belo Horizonte, também pela 12ª rodada do Brasileirão.