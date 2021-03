Fora dos planos do Vasco, lateral paraense Yago Pikachu é sondado por clube do Nordeste

O lateral direito Yago Pikachu está com a sua situação indefinida no Vasco. O jogador paraense, ao que tudo indica, não irá cumprir o seu último ano de contrato com o clube cruzmaltino e outros clubes mostram interesse no atleta.

Segundo o jornal “O Povo”, o atleta foi sondado pelo Fortaleza-Ce, que atualmente está na Série A do Campeonato Brasileiro. Yago Pikachu, de 28 anos, está no Vasco desde 2016 e após o rebaixamento para a Série B, a diretoria vascaína decidiu enxugar a folha salarial e o jogador não estaria nos planos da diretoria e também do novo treinador Marcelo Cabo para a temporada 2021.

Pikachu é cria das categorias de base do Paysandu e foi destaque no Papão até se transferir para o clube carioca. Com a camisa do Vasco foram 248 partidas e 39 gols marcados.