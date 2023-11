Fluminense x São Paulo: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (22/11) pelo Brasileirão

Fluminense x São Paulo disputam hoje, quarta-feira (22/11), uma partida atrasada pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x São Paulo ao vivo?

A partida entre Fluminense x São Paulo​ poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Fluminense x São Paulo chegam para o jogo?

Fluminense está em 8° lugar no Brasileirão com 13 vitórias, 8 empates, 12 derrotas, 43 gols marcados e 42 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já São Paulo ocupa a 10° posição e soma 12 vitórias, 10 empates, 11 derrotas, 37 gols marcados e 35 gols sofridos. Nas últimas rodadas, o time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

São Paulo venceu Fluminense por 1 a 0 no dia 1° de julho, em partida válida pelo Brasileirão.

Fluminense x São Paulo: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Marlon, David Braz (Felipe Melo) e Marcelo; Alexsander, Martinelli, Ganso e Lima; Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

São Paulo: Rafael; Rafinha, Beraldo, Diego Costa (Alan Franco) e Welington; Pablo Maia, Alisson, Juan (Méndez) e Luciano; David e Erison. Técnico: Dorival Júnior.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x São Paulo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 22 de novembro de 2023, 21h30