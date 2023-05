Fluminense x River Plate: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (02/05) pela Libertadores

As equipes Fluminense x River Plate disputam nesta terça-feira (02/05) a fase de grupos da Copa Libertadores da América. O jogo será realizado às 21h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Fluminense x River Plate ao vivo?

A partida Fluminense x River Plate pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 21h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Fluminense x River Plate chegam para o jogo?

Fluminense passou por uma vitória de 3 a 1 sobre Sporting Cristal e outra de 1 a 0 sobre The Strongest. Já River Plate soma uma derrota de 3 a 1 para The Strongest e uma vitória de 4 a 2 sobre Sporting Cristal.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander e Ganso; Arias, Keno e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, González Pirez, Emmanuel Mammana e Milton Casco; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Esequiel Barco e De La Cruz (Borja ou Rondón); Lucas Beltrán. Técnico: Martín Demichelis.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

FICHA TÉCNICA

Fluminense x River Plate

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 02 de maio de 2023, 21h