Flamengo x Palmeiras: assista ao vivo à final da Supercopa em Brasília

O confronto entre Flamengo x Palmeiras pela final da Supercopa está sendo transmitido ao vivo por meio do Facebook, TikTok e Youtube de OLiberal.com. Os clubes se enfrentam neste sábado (28), no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

A partida está sendo acompanhada pelo jornalista Abner Luiz, direto de Brasília. A narração e os comentários da partida ficam por conta da equipe do Último Lance.

Entre as novidades sobre o VAR, está a linha de impedimento, que estará maior. A exibição das imagens da revisão do lance serão mostradas em tempo real no telão do estádio. As informações são do GE.