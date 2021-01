Flamengo sonda situação do lateral-direito Orejuela, do Cruzeiro

Em grave situação financeira, o Cruzeiro já deixou claro que pretende negociar o lateral-direito Orejuela e vem recebendo sondagens pelo atleta colombiano. Entre os clubes interessados está o Flamengo, que já havia tentado a contratação do jogador entre o fim de 2019 e o início de 2020.

De acordo com informações do "ge", o Rubro-Negro já entrou em contato diretamente com a diretoria do Cruzeiro em busca de informações sobre as condições para a venda do lateral de 25 anos.

No entanto, o Flamengo tem concorrência para fechar a contratação. O Sporting, de Portugal, também sondou a situação com o Cruzeiro, e quem está na frente na briga pelo colombiano é o Atlético-MG, que já realizou uma proposta. O Galo teria o interesse de investir valores pouco acima dos 3 milhões de euros (R$ 20 milhões) para contratá-lo.

No último ano, Orejuela esteve emprestado ao Grêmio, onde disputou 31 partidas e marcou um gol. Havia um princípio de acordo para o atleta permanecer no clube gaúcho, mas a negociação entre os clubes esfriou e abriu margem para novas possibilidades de destino.