Flamengo se reapresenta no Ninho e comunica lesão de Diego Alves

O Flamengo se reapresentou na tarde desta segunda-feira, no Ninho do Urubu, para iniciar a preparação visando o jogo contra o Fluminense, a ser realizado no dia 6 de janeiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como de praxe, jogadores que foram titulares no mais recente confronto - empate em 0 a 0 com o Fortaleza - realizaram apenas um treino regenerativo.

E, neste início de noite, o clube comunicou uma lesão constatada em Diego Alves - desfalque no jogo do último fim de semana.

- Nesta segunda-feira, o atleta Diego Alves realizou exame, que constatou lesão na parte anterior da coxa direita - informou a assessoria de imprensa do Fla, que não externou prazo de recuperação.

PROGRAMAÇÃO DO FLAA programação do Rubro-Negro nesta semana, a derradeira do ano, é a seguinte: treinos terça e quarta, com pausa para o Réveillon, ou seja, folgas dias 31 de dezembro (quinta-feira) e 1º de janeiro (sexta-feira).

Depois a preparação para o Fla-Flu seguirá com o treino agendado para o dia 2, no Ninho do Urubu. Para o clássico, cabe destacar que Rogério Ceni não poderá contar com Vitinho, suspenso. Por outro lado, Gabigol e Filipe Luís, que estavam nesta situação na rodada passada, retornam à equipe.

Além de Diego Alves, Michael, que, com dores no joelho direito, não treinou na sexta e nem sequer foi relacionado para o embate no Ceará, é dúvida para o próximo jogo.

O Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu na tarde desta segunda-feira e iniciou a preparação para o duelo contra o Fluminense. #CRF pic.twitter.com/NLWzWEFN8V — Flamengo (@Flamengo) December 28, 2020

