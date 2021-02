Flamengo comunica a lesão de outro atleta; veja as situações de quem está no DM

O Flamengo comunicou a lesão de mais um atleta. Desta vez, César foi a vítima, em treino realizado na manhã desta terça-feira, no Ninho do Urubu. O goleiro sofreu uma entorse no joelho direito e, às 14h, realizará exames. Ele deve se juntar a Diego Alves e Thiago Maia como desfalques para o próximo jogo, diante do São Paulo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

César, negociado para atuar no Atlético-GO (por empréstimo) na próxima temporada, vinha sendo o goleiro reserva de Hugo Souza, o titular da posição na ausência de Diego Alves.

Por sua vez, Diego Alves não tem treinado com o elenco no gramado e, ainda em tratamento de uma lesão muscular, não voltará para a partida desta quinta-feira. Thiago Maia é outro desfalque confirmado, pois ainda está no início da fisioterapia, em recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo.

Em relação a dúvidas, os nomes apontados são Willian Arão e Rodrigo Caio. O primeiro tem a presença na rodada derradeira mais incerta, pois, ontem e hoje, está em casa de repouso, enquanto se recupera de uma fratura no dedo do pé.

Já Rodrigo Caio, com dores no tornozelo e sem lesão constatada, ficou apenas na academia e seguiu o tratamento no CT, porém a comissão técnica está confiante na escalação do camisa 3.

Quem retornará ao time é Michael, descartado da relação do último jogo (contra o Internacional) por conta de com um corte no pé. O atacante treina sem limitações e estará à disposição de Rogério Ceni no Morumbi.