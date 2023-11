Flamengo arrecadou R$ 1 bilhão em receitas antes do último trimestre de 2023

O Flamengo divulgou nesta quarta-feira (1°) o relatório financeiro do terceiro trimestre de 2023. O Rubro Negro atingiu uma receita de R$ 1,06 bilhão no mês de setembro, o que representa um crescimento de 27% do obtido no mesmo período em 2022 (R$ 834 milhões). O balanço registra também um superávit de R$ 268 milhões, o que reflete um aumento de 107% com base no ano anterior (R$ 129,2 milhões).

Com informações que destacam o crescimento da receita e a duplicação do superávit do clube carioca, o relatório enfatiza o desempenho positivo do clube em vendas e empréstimos de jogadores e os mecanismos de solidariedade (R$ 282,3 milhões), e números relacionados a arrecadação de R$ 203 milhões relativas ao matchday (dia do jogo).

A equipe carioca teve um aumento superior a R$ 160 milhões relacionado a venda de jogadores. O pagamento da primeira parcela da venda de Matheus França ao Crystal Palace da Inglaterra também contribuiu para que o Flamengo alcançasse a marca bilionária no terceiro trimestre de 2023. O valor de R$ 45 milhões entrou nos cofres rubro-negros em 27 de setembro.

De acordo com o documento, o clube busca, através do relatório, “escrever em linguagem simples aspectos relacionados ao desempenho econômico-financeiro do clube, explicando os "porquês" dos números, suas origens e consequências. E, ao fim, oferecemos a nossa visão de projeção das perspectivas do clube para o ano fiscal 2023”.

(*Messias Azevedo, estagiário sob a supervisão do repórter do Núcleo de Esportes, Luiz Guilherme Ramos)