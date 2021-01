Fla x Flu, Dérbi de Manchester, Milan x Juventus... saiba onde assistir aos jogos da quarta-feira

Pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo e Fluminense disputam o clássico no Maracanã, nesta quarta-feira (6). Além disso, o Santos enfrenta o Boca Juniors, na Argentina, pela primeira partida da semifinal da Libertadores da América.

Já no Velho Continente, Milan e Juventus entram em campo pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. Enquanto isso, em Manchester, o dérbi entre United e City movimenta a semifinal da Copa da Liga Inglesa, no Old Trafford.

Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão

11h - Sampdoria x Inter de MilãoCampeonato ItalianoOnde assistir: SporTV11h - Crotone x RomaCampeonato ItalianoOnde assistir: Bandsports e EI Plus

13h - Multivera x Real BetisCopa do ReiOnde assistir: ESPN

14h - Napoli x Spezia Campeonato ItalianoOnde assistir: Bandsports e EI Plus

14h - Cornella x Atlético de MadridCopa do ReiOnde assistir: ESPN Brasil16h45 - Milan x JuventusCampeonato ItalianoOnde assistir: TNT e EI Plus

16h45 - Manchester United x Manchester CityCopa da Liga Inglesa Onde assistir: Fox Sports

17h - Athletic Bilbao x BarcelonaCampeonato EspanholOnde assistir: ESPN Brasil

19h15 - Grêmio x BahiaBrasileirão Onde assistir: Premiere19h15 - Botafogo x AthleticoBrasileirão Onde assistir: PremiereCONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO 202019h15 - Boca Juniors x SantosLibertadoresOnde assistir: Fox Sports

20h30 - Sport x FortalezaBrasileirão Onde assistir: Premiere20h30 - Coritiba x GoiásBrasileirão Onde assistir: Premiere

21h30 - Flamengo x FluminenseBrasileirãoOnde assistir: Globo e Premiere

21h30 - RB Bragantino x São PauloBrasileirão Onde assistir: Globo, SporTV e Premiere

21h30 - Vélez Sarsfield x Lanús Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV