Finalista, Flamengo tem três jogadores concorrendo ao prêmio de melhor jogador da Libertadores

A escolha do Rei da América de 2021, mais precisamente do melhor jogador da atual edição da Libertadores, já tem o seus candidatos, sendo que todos os seis jogadores são brasileiros e finalistas do torneio. Os concorrentes do Flamengo são os seguintes: Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta.

Gabi é o artilheiro da Libertadores, com dez gols, enquanto Bruno Henrique e Arrascaeta têm seis e quatro tentos na competição, respectivamente.

Outro finalista da Libertadores, o Palmeiras possui o restante na briga pela premiação individual: Weverton, Raphael Veiga e Rony. De acordo com a Conmebol, o vencedor será anunciado na final do torneio, no dia 27 de novembro, que acontecerá no Estádio Centenário de Montevidéu, no Uruguai. A votação oficial da entidade será realizada no site fanbridgestone.com.



O jogador escolhido será premiado com um anel exclusivo e personalizado com pedras preciosas. A joia ainda não foi revelada. Nas duas últimas edições do campeonato, o prêmio foi entregue para os jogadores Bruno Henrique, do Flamengo, em 2019, e Marinho, do Santos, no ano passado.

A votação para o BOTT ("Best of the Tournament") teve início na última quinta-feira (28 de outubro). Para votar, é necessário realizar um cadastro gratuito no site oficial da premiação.