Fim do mistério: Mbappé decide onde vai jogar na próxima temporada; confira.

A estrela francesa Kylian Mbappé decidiu que vai permanecer no Paris Saint-Germain na próxima temporada. A informação foi confirmada pelo jornalista italiano Fabrízio Romano e foi divulgada por grandes veículos da imprensa europeia. O atacante, inclusive, já teria informado a decisão ao presidente do Real Madrid, Florentino Perez.

Segundo o jornal francês L'Équipe, o novo contrato de Mbappé com o PSG será até a metade de 2025. O que mais pesou para Mbappé renovar com o clube francês foi a questão esportiva. O astro passará a ter mais voz dentro do elenco para decidir quem será o novo diretor esportivo do clube e o novo técnico da equipe.

Na última semana, o atacante havia chegado a um acordo com o Real Madrid com um salário astronômico e controle total dos direitos de imagem. No entanto, as dúvidas ganharam força na capital espanhola desde a última sexta-feira até a tomada de decisão do craque.